Certificação do Primt marca novas oportunidades

A qualificação profissional e a inclusão no mercado de trabalho ganharam destaque na manhã desta terça-feira (23), com a certificação de 218 beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). A cerimônia, realizada no Auditório do Paço Municipal, reconheceu a participação dos alunos no Ciclo 2026 de Capacitação da Escola Funsat.

Os certificados foram entregues a beneficiários vinculados à Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer), ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência Social de Campo Grande) e à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Além da experiência prática nas repartições públicas, os participantes têm acesso a cursos, oficinas e palestras gratuitas que contribuem para o desenvolvimento profissional e pessoal.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância da educação profissional para a transformação de vidas. “O certificado é uma chave que ainda abrirá muitas oportunidades na vida de vocês pois é isso que a Educação Profissional realiza. O Primt é uma política pública que muda a vida das pessoas, e é para isso que uma política pública deve existir”, destacou a prefeita.

O diretor-presidente da Funsat, João Henrique Lima Bezerra, ressaltou que a capacitação é um dos principais diferenciais do programa. “Além de estarem conosco na Prefeitura, há essa condição do acesso a muitos cursos gratuitos, e de qualidade, assim como as palestras que promovemos anualmente em um ciclo. A nossa prioridade é sermos um elo de preparação para que o beneficiário melhore a sua vida depois do Primt”, mencionou o gestor.

Histórias de transformação

Para José Onça, de 64 anos, o programa representa a continuidade de um sonho profissional. “Pelo Primt sigo fazendo o que gosto, pois sempre foi o meu objetivo atuar com Educação e Esporte. O programa é bom, realmente inclusivo e vejo que o diferencial maior está ligado aos cursos da Escola Funsat”, citou o morador do Conjunto José Abrão.

Patrícia Dias, de 40 anos, destaca o acolhimento recebido. “Pra mim faz muita diferença, algo que posso garantir mesmo tendo pouco tempo no programa. Foram muito acolhedores comigo, o que me ajudou acreditar de novo no meu potencial e em melhores oportunidades para depois desse trabalho”, contou a moradora do Paulo Coelho Machado.

Para Raiane de Macedo, de 32 anos, a conquista da vaga foi tão importante que inspirou a composição de uma música. “Escrevi quando ganhei essa oportunidade, pois representou um passo importante pra mim. Tenho aproveitado todo curso que posso fazer, pois sei que são aprendizados que vão amadurecer a minha forma de ver a vida, além de me prepararem ao futuro”, relatou a moradora do Jardim Aeroporto.

Angela Cristina Gomes Garcia Kokado, de 33 anos, pretende continuar investindo em qualificação. “Primeira participação nas palestras e não vou ficar nisso. O incentivo foi grande com a mensagem que recebemos, porém, agora preciso concretizar isso em mais capacitação, com os treinamentos que a Funsat oferece”, disse a moradora do Jockey Club.

Já Gabriela Aparecida Meira Leite, de 34 anos, destaca a qualidade dos cursos oferecidos. “Cada curso acredito que auxilia ainda mais a nossa vontade de melhorar. Tudo por que, é com esse propósito, que o conteúdo chega para os alunos. Fiz vários treinamentos da Escola Funsat e recomendo, pois são gratuitos e de muita qualidade”, explicou a moradora do Jardim Santa Emília.