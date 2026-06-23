Ferrugem é a grande atração do São João de Ladário e promete noite histórica nesta terça-feira

Cantor sobe ao palco à meia-noite na Avenida 14 de Março; expectativa é de recorde de público e forte movimentação da economia local

A segunda noite do Arraial do Banho de São João de Ladário 2026 promete entrar para a história. Nesta terça-feira (23), o público terá a oportunidade de acompanhar o aguardado show nacional do cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do pagode brasileiro da atualidade, que sobe ao palco à meia-noite na Avenida 14 de Março.

Pela primeira vez se apresentando na região durante a tradicional festa ladarense, Ferrugem promete emocionar os fãs com um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira, entre eles “Pirata e Tesouro”, “Atrasadinha”, “Sinto Sua Falta”, “Pra Você Acreditar”, “Eu Juro” e “Arrependidaço”.

A expectativa da organização é de receber milhares de pessoas de Ladário, Corumbá e de diversas cidades da região, consolidando o São João como um dos maiores eventos culturais do Mato Grosso do Sul.

Cultura, tradição e fortalecimento da economia

Além da programação artística, o evento tem papel fundamental no fortalecimento da economia local. Durante os dias de festa, setores como comércio, alimentação, transporte, hospedagem e prestação de serviços registram aumento significativo na movimentação, gerando renda e oportunidades para trabalhadores e empreendedores.

O São João de Ladário também mantém viva uma das mais importantes manifestações culturais do município, reunindo fé, tradição e participação popular em um ambiente de integração entre moradores e visitantes.

Programação desta terça-feira

A programação tem início às 18h com a abertura dos espaços gastronômicos, praça de alimentação, feira de artesanato e área kids.

Às 19h acontece a exposição dos andores, seguida pelo tradicional Concurso de Andores. Às 20h o público acompanha apresentações culturais e show local.

Um dos momentos mais aguardados da noite será realizado a partir das 22h, com o tradicional Levantamento do Mastro de São João e, na sequência, o Banho de São João, símbolo da fé e da identidade cultural do povo ladarense.

Às 23h será divulgado o resultado do Concurso de Andores e, à meia-noite, Ferrugem sobe ao palco para encerrar a programação cultural em grande estilo. O encerramento das atividades está previsto para as 3h da manhã.

Realizado pela Prefeitura de Ladário, por meio da Fundação de Cultura do Município, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), o Arraial do Banho de São João 2026 reafirma seu papel como patrimônio cultural, turístico e econômico da região pantaneira.