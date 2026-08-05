PF mira grupo suspeito de comércio ilegal de armas em MS

Operação Arsenal Oculto cumpre prisões e buscas no Estado

Milton
Publicado por Milton
FOTO: PF

Investigação revela esquema clandestino de venda de armas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Arsenal Oculto para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no comércio ilegal de armas de fogo e munições em Mato Grosso do Sul. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra investigados apontados como responsáveis pela intermediação de negociações clandestinas.

As investigações começaram após a análise pericial de um telefone celular apreendido durante outra operação realizada no interior do Estado. A perícia identificou indícios da atuação estruturada do grupo na compra e venda ilegal de armamentos e munições. A Polícia Federal informou que a operação segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

O objetivo é interromper o fornecimento ilegal de armas e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa.

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