Super Quarta aproxima trabalhadores de empresas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A primeira edição da Super Quarta de agosto reuniu trabalhadores e empresas na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta quarta-feira (5). Promovido pelo Emprega CG, o mutirão de recrutamento atendeu 67 candidatos, que participaram de entrevistas presenciais e receberam encaminhamentos para processos seletivos. 

Participaram da ação representantes de Recursos Humanos da Vobeto Transportes, Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Tahto e Atacadão, responsáveis pela oferta de 170 vagas exclusivas, sendo mais da metade destinada à contratação imediata. 

Morador do Zé Pereira, Felipe Serrano, de 23 anos, participou do evento após receber a indicação de um familiar. “Gostei bastante porque consegui fazer mais de uma entrevista e ainda me cadastrar para concorrer às vagas do painel da Funsat. Foi uma oportunidade de conhecer mais opções de emprego”, contou. 

Já Victor Magalhães, morador do Jardim Búzios, destacou a experiência de participar pela primeira vez de uma ação da Fundação. “Não conhecia esse trabalho da Funsat e achei muito interessante. É uma oportunidade para quem está procurando emprego e quer conversar diretamente com as empresas”, afirmou o estudante, que busca uma vaga compatível com os estudos. 

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