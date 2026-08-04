Dino autoriza PF a investigar Lulinha

Defesa nega irregularidades e critica vazamento de informações

A Polícia Federal vai investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, após autorização do ministro do STF, Flávio Dino. A decisão foi tomada nesta terça-feira (4), depois de o magistrado ser sorteado relator do terceiro inquérito envolvendo o filho do presidente Lula.

A investigação apura suspeitas de tráfico de influência em contratos de R$ 81,1 milhões firmados por uma empresa de tecnologia com o governo federal. Segundo as apurações, Lulinha teria utilizado sua relação familiar com o presidente para favorecer a obtenção dos contratos. Outros dois inquéritos já investigam suposta influência em negociações envolvendo a Dataprev e o mercado de cannabis medicinal.

A defesa afirmou que recebeu a decisão com tranquilidade, negou irregularidades e declarou que esclarecerá os fatos durante a investigação. Após reunião do advogado com autoridades, Dino também determinou a abertura de um quarto inquérito para apurar o vazamento de informações sigilosas, enquanto conversas obtidas pela PF apontam supostas tratativas sobre contratos públicos e projetos em diferentes áreas.