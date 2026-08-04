Dino autoriza PF a investigar Lulinha

STF abre novo inquérito sobre tráfico de influência

Milton
Publicado por Milton
Foto: Brenno Carvalho

Defesa nega irregularidades e critica vazamento de informações

A Polícia Federal vai investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, após autorização do ministro do STF, Flávio Dino. A decisão foi tomada nesta terça-feira (4), depois de o magistrado ser sorteado relator do terceiro inquérito envolvendo o filho do presidente Lula.

A investigação apura suspeitas de tráfico de influência em contratos de R$ 81,1 milhões firmados por uma empresa de tecnologia com o governo federal. Segundo as apurações, Lulinha teria utilizado sua relação familiar com o presidente para favorecer a obtenção dos contratos. Outros dois inquéritos já investigam suposta influência em negociações envolvendo a Dataprev e o mercado de cannabis medicinal.

A defesa afirmou que recebeu a decisão com tranquilidade, negou irregularidades e declarou que esclarecerá os fatos durante a investigação. Após reunião do advogado com autoridades, Dino também determinou a abertura de um quarto inquérito para apurar o vazamento de informações sigilosas, enquanto conversas obtidas pela PF apontam supostas tratativas sobre contratos públicos e projetos em diferentes áreas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Jamilson Name prestigia encontro entre projetos sociais e reforça compromisso com o esporte como ferramenta de transformação

Milton - 0
Evento reuniu dezenas de crianças em uma manhã de integração, esporte e incentivo à formação de novos cidadãos O deputado estadual Jamilson Name (PP) participou,...
Leia mais

Operação da PM apreende facas com andarilhos na Nhanhá

Milton - 0
Policiais realizaram abordagens para prevenir furtos, roubos e tráfico de drogas na região sul da Capital A Polícia Militar realizou uma operação de saturação na...
Leia mais

MUNDO NOVO: Governo apresenta nova secretária de Agricultura

ANELISE PEREIRA - 0
A prefeita de Mundo Novo, Rosária Lucca Andrade, anunciou a engenheira agrônoma Gislaine Folador como nova secretária municipal de Agricultura. A mudança ocorre em...
Leia mais

Campo-grandense morre após ser incendiada e suspeito confessa crime em Mato Grosso

ANELISE PEREIRA - 0
Uma mulher de Campo Grande morreu após ter cerca de 80% do corpo queimado em um incêndio criminoso ocorrido em Canarana, no Mato Grosso....
Leia mais