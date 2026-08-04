Andarilho tem crânio afundado após golpes de enxada no Taveirópolis

GOI prende suspeito de tentativa de homicídio

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (3), suspeito de tentar matar um andarilho, de 52 anos, com golpes de enxada na Vila Taveirópolis, em Campo Grande. A vítima sofreu afundamento de crânio e suspeita de TCE, sendo socorrida em estado grave para a Santa Casa.

Policiais do GOI localizaram o suspeito, vulgo “Baiano”, caminhando com a enxada utilizada no crime. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e afirmou que reagiu após uma discussão motivada por um pedido de cachaça e uma suposta agressão sofrida durante a briga.

Os policiais informaram que o suspeito não apresentava ferimentos aparentes. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada em estado grave ao hospital.

Ele foi levado para a Depac Cepol, onde foi autuado por tentativa de homicídio, e o caso seguirá sob investigação.