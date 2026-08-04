Deputado estadual Antonio Vaz oficializa candidatura ao terceiro mandato em Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Antonio Vaz oficializou sua candidatura à reeleição e disputará o terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A candidatura representa a continuidade de uma trajetória construída com atuação parlamentar voltada à defesa das famílias, da infância, da saúde, da inclusão social e do fortalecimento dos municípios sul-mato-grossenses.

Ao longo de dois mandatos, Antonio Vaz consolidou uma atuação marcada pela apresentação de projetos de lei, destinação de emendas parlamentares e acompanhamento das principais demandas dos municípios. Presente em todas as regiões do Estado, o parlamentar manteve diálogo constante com prefeitos, vereadores, lideranças e a população, buscando transformar as necessidades locais em ações concretas.

Um dos marcos de sua atuação foi a criação da Comissão Permanente em Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A iniciativa ampliou o espaço institucional para discutir, acompanhar e fortalecer políticas públicas voltadas à proteção da infância, da adolescência e da juventude, reafirmando o compromisso do parlamentar com a garantia dos direitos das novas gerações.

Na área da proteção à infância, Antonio Vaz também é autor da Lei Estadual “Salve uma Criança”, que fortalece as ações de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado também teve atuação na defesa de políticas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo autor da lei que garante a validade por prazo indeterminado do laudo médico para pessoas com diagnóstico permanente, reduzindo a burocracia enfrentada pelas famílias.

Na saúde, destinou emendas parlamentares para hospitais, unidades de saúde e aquisição de equipamentos em diversas cidades do Estado, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento à população. Também apresentou iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de prevenção, cuidado e qualidade de vida.

Durante seus dois mandatos, Antonio Vaz percorreu os municípios de Mato Grosso do Sul acompanhando de perto as necessidades da população e destinando recursos para áreas essenciais, como saúde, assistência social, educação e infraestrutura. Essa atuação municipalista consolidou sua presença em diferentes regiões do Estado e fortaleceu a parceria com lideranças locais.

Ao oficializar sua candidatura, o deputado destacou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos.

“Cada conquista alcançada até aqui reforça a responsabilidade de continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul. Ao longo desses dois mandatos, buscamos ouvir a população, apresentar soluções e defender causas que fazem diferença na vida das pessoas. Nosso compromisso é seguir construindo um Estado mais justo, humano e com mais oportunidades para todos.”

Com a candidatura oficializada, Antonio Vaz inicia uma nova caminhada apresentando o trabalho realizado ao longo de dois mandatos e reafirmando seu compromisso de continuar representando os sul-mato-grossenses na Assembleia Legislativa com dedicação, responsabilidade e diálogo.