Victor Rocha cobra fiscalização sem ignorar avanços de Campo Grande

Vereador destaca investimentos em saúde e infraestrutura

Milton
Publicado por Milton

Parlamentar cobra equilíbrio e compromisso com a Capital

O vereador Dr. Victor Rocha abriu o segundo semestre legislativo da Câmara Municipal defendendo uma atuação baseada na fiscalização responsável e no reconhecimento das ações que beneficiam a população. Durante a sessão desta terça-feira (4), o parlamentar afirmou que o papel do Legislativo é cobrar melhorias, mas criticou a prática de fazer “crítica pela crítica”, sem considerar os avanços realizados.

Em seu discurso, Dr. Victor destacou o investimento de R$ 60 milhões anunciado pela Prefeitura de Campo Grande para reduzir as filas da saúde pública, com previsão de 24,8 mil procedimentos entre cirurgias, exames e consultas especializadas. Também ressaltou o pacote de R$ 544 milhões destinado a obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros da Capital.

O vereador relembrou a infância no Jardim Tijuca, quando as ruas eram de terra, para destacar a importância da infraestrutura na qualidade de vida da população. Segundo ele, reconhecer investimentos não compromete a independência do mandato, mas demonstra equilíbrio e compromisso com o interesse público. Dr. Victor reafirmou que continuará fiscalizando, cobrando soluções e defendendo ações que contribuam para o desenvolvimento de Campo Grande.

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