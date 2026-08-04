Pé ensanguentado e horas de espera revoltam pacientes em CRS

Homem aguarda atendimento com pé sangrando no CRS Coophavila II

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Usuários relatam demora na triagem e cobram providências da Secretaria Municipal de Saúde

Paciente com o pé sangrando precisou improvisar um curativo com uma sacola plástica enquanto aguardava atendimento no Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila II, em Campo Grande. A situação foi registrada por usuários da unidade, que denunciaram a demora no atendimento e relataram indignação com a espera.

Segundo uma paciente que preferiu não se identificar, o homem aguardava havia mais de 40 minutos, mesmo apresentando sangramento. Ela afirmou que diversos pacientes permaneceram na unidade por mais de quatro horas e que a sala de triagem ficou com a porta fechada por quase uma hora, atrasando o atendimento.

A Sesau foi procurada para esclarecer o caso e informar os motivos da demora, mas ainda não havia se manifestado.

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