Pé ensanguentado e horas de espera revoltam pacientes em CRS

Usuários relatam demora na triagem e cobram providências da Secretaria Municipal de Saúde

Paciente com o pé sangrando precisou improvisar um curativo com uma sacola plástica enquanto aguardava atendimento no Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila II, em Campo Grande. A situação foi registrada por usuários da unidade, que denunciaram a demora no atendimento e relataram indignação com a espera.

Segundo uma paciente que preferiu não se identificar, o homem aguardava havia mais de 40 minutos, mesmo apresentando sangramento. Ela afirmou que diversos pacientes permaneceram na unidade por mais de quatro horas e que a sala de triagem ficou com a porta fechada por quase uma hora, atrasando o atendimento.

A Sesau foi procurada para esclarecer o caso e informar os motivos da demora, mas ainda não havia se manifestado.