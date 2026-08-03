Dr. Luiz Ovando amplia força política com mais de R$ 286 milhões para MS

Deputado aparece entre os principais nomes da federação União Progressista, volta a ser indicado ao Prêmio Congresso em Foco e sustenta sua atuação em entregas concretas ao Estado

Após as convenções partidárias, o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS) chega ao cenário eleitoral de 2026 respaldado por reconhecimento político, atuação parlamentar e investimentos destinados a Mato Grosso do Sul.

Em pesquisa espontânea, o parlamentar aparece na segunda posição entre os nomes da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. O levantamento indica que o grupo poderá eleger de dois a três deputados federais. Dr. Luiz Ovando também foi novamente indicado ao Prêmio Congresso em Foco, reconhecimento nacional voltado aos parlamentares que se destacam pela atuação no Congresso Nacional.

O principal resultado do mandato, porém, está nas entregas ao Estado. Ao longo de sua atuação na Câmara, o deputado destinou mais de R$ 286 milhões para Mato Grosso do Sul.

A saúde recebeu mais de R$ 142 milhões, maior volume entre as áreas contempladas. Os recursos para infraestrutura e pavimentação somam cerca de R$ 69 milhões. Também foram destinados aproximadamente R$ 18,3 milhões à assistência social, R$

15,6 milhões ao esporte, à cultura e ao lazer, além de investimentos em educação, desenvolvimento agrário, segurança pública, turismo e geração de emprego e renda.

“Cada recurso destinado precisa chegar à população em forma de atendimento, estrutura e oportunidade. Nosso compromisso sempre foi transformar o mandato em resultados concretos para Mato Grosso do Sul”, afirma Dr. Luiz Ovando.

Médico e membro da Comissão de Saúde da Câmara, o deputado participa dos principais debates sobre o fortalecimento da assistência pública, SUS e a valorização dos profissionais do setor. Como presidente estadual da Frente Parlamentar Evangélica, também atua na defesa da vida, da família, liberdade e dos valores cristãos.

Com dois mandatos consecutivos, presença em espaços estratégicos da Câmara e atuação reconhecida nacionalmente, Dr. Luiz Ovando consolida seu nome entre os principais representantes de Mato Grosso do Sul em Brasília.