Neno Razuk segue para Campo Grande e vai direto para presídio

Acusado de liderar jogo do bicho, Neno Razuk é transferido para MS

O ex-deputado estadual Neno Razuk está sendo levado para Campo Grande e seguirá diretamente para o presídio. Ele foi preso pela polícia boliviana na noite de domingo (2), quando estaria retornando ao Brasil para se entregar, e entregue à Polícia Federal em Corumbá. Após passar por exame de corpo de delito no Imol de Corumbá, Neno deixou a cidade por volta das 11h30 desta segunda-feira (3). A prisão ocorreu depois que ele perdeu recursos no TSE para recuperar o mandato e o foro privilegiado.

Segundo informações da Polícia Federal, o ex-deputado vinha sendo monitorado e a prisão ocorreu por meio de uma ação integrada entre as instituições envolvidas. O nome dele estava em análise pela Interpol, mas ainda não havia sido incluído na lista de difusão vermelha. Neno Razuk é investigado pelo Gaeco, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na Operação Successione, deflagrada em 2023 contra uma organização suspeita de atuar no jogo do bicho em Campo Grande.

A investigação apontou o ex-parlamentar como um dos envolvidos na estrutura criminosa. A operação também teve como alvos familiares de Neno. O pai dele, Roberto Razuk, cumpre prisão domiciliar, enquanto os irmãos Rafael e Jorge permanecem presos.

O grupo é investigado por suposta ligação com a exploração ilegal de jogos no Estado.