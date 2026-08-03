AMAMBAI: Prefeitura prestigia palestra promovida pela ACIA sobre liderança e desenvolvimento humano

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Amambai participou, na noite de 30 de julho, da palestra “A Arte de Fazer o Impossível Todos os Dias”, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Amambai (ACIA), em parceria com o Circo Crock.

O evento reuniu empresários, colaboradores e membros da comunidade em um momento de aprendizado e reflexão sobre temas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Com uma abordagem leve, dinâmica e inspiradora, a palestra abordou assuntos como liderança humanizada, empatia, gratidão e a importância de valorizar as pessoas nas relações de trabalho e na convivência diária. A mensagem central destacou que pequenas atitudes, quando praticadas com propósito, respeito e comprometimento, são capazes de promover grandes transformações nas organizações e na sociedade.

A participação da Prefeitura reforça o compromisso da administração municipal em apoiar iniciativas que contribuam para o fortalecimento do comércio local, da qualificação profissional e do desenvolvimento humano, incentivando ações que promovam conhecimento, integração e crescimento coletivo.

Ao final do evento, a ACIA agradeceu a presença de todos os participantes, destacando que momentos como esse fortalecem o ambiente empresarial e estimulam a construção de uma comunidade cada vez mais preparada, colaborativa e comprometida com o desenvolvimento de Amambai.

Fonte: Secom/Prefeitura de Amambai

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