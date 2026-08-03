Glaucia Iunes tem candidatura homologada pelo Avante para ALEMS

Avante confirma nome de Glaucia Iunes na disputa por vaga estadual

Milton
Publicado por Milton
Foto: Glaucia Iunes participa de ato do Avante que oficializou sua candidatura à ALEMS/Divulgação

Ex-secretária de Corumbá aposta em experiência pública nas eleições de 2026

Glaucia Iunes teve a candidatura a deputada estadual homologada pelo Avante durante a convenção estadual do partido, realizada na noite de sexta-feira (31). Com a confirmação, ela passa a integrar oficialmente a chapa da legenda para as eleições de 2026.

A candidata aposta na experiência acumulada na gestão pública, especialmente durante sua atuação como secretária de Assistência Social e Cidadania de Corumbá, onde coordenou ações voltadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e ao fortalecimento das políticas sociais.

O nome de Glaucia também reforça a busca por maior representatividade da região pantaneira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Corumbá e Ladário defendem uma presença mais ativa no Parlamento para tratar de demandas locais.

Durante entrevista, Glaucia afirmou que recebe a candidatura com humildade e responsabilidade. Segundo ela, o objetivo é ampliar o trabalho desenvolvido na área social e defender investimentos em saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego.

“Quero representar Corumbá, Ladário e toda a região pantaneira com trabalho, responsabilidade e respeito às pessoas. Acredito na boa política, construída com diálogo, presença e resultados”, declarou a candidata.

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POLÍTICA

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