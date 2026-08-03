Açougueiro é preso por esquartejar mulher e jogar corpo no lixo

Perícia encontrou vestígios de sangue no imóvel do suspeito, que teria tentado limpar o local

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Metrópoles

Homem confessa crime após corpo esquartejado ser encontrado em marmitaria

Marciel Dias dos Santos, de 29 anos, foi preso suspeito de matar, esquartejar e esconder o corpo de uma mulher em diferentes lixeiras de São José do Rio Preto (SP). Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime. As investigações apontam que Santos teria conhecido a vítima em uma praça poucos dias antes e a levado até a residência onde morava.

A polícia afirma que o assassinato ocorreu dentro de uma marmitaria e que o corpo foi desmembrado antes de ser descartado. A perícia encontrou grande quantidade de sangue oculto no imóvel do investigado, além de sinais de que o local teria sido lavado e pintado na tentativa de esconder vestígios do crime. A vítima apresentava perfurações no peito, conforme apontado pelo exame necroscópico.

O corpo foi localizado após um funcionário de uma marmitaria encontrar uma parte da vítima dentro de uma lixeira no bairro Jardim Estoril. Outras partes foram encontradas pela polícia durante as buscas. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Última rodada da Série B define acesso à elite de MS

Milton - 0
Quatro clubes brigam pela segunda vaga na Série A de 2027 O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2026 chega à rodada final neste domingo (2), com...
Leia mais

MPMS investiga possível loteamento clandestino em Paranaíba

Milton - 0
Proprietário terá prazo para apresentar esclarecimentos sobre empreendimento O MPMS instaurou Inquérito Civil para investigar a possível existência de um loteamento clandestino em uma área...
Leia mais

Caças da FAB derrubam avião clandestino em MS

Milton - 0
Avião faz pouso forçado e tripulação foge em MS A FAB interceptou nesta sexta-feira (31) uma aeronave suspeita na região de São Gabriel do Oeste,...
Leia mais

Caldas Country Festival anuncia Matheus e Kauan, Henry Freitas na edição de 20 anos

Jhoseff Bulhões - 0
Festival de 20 anos confirma Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e Henry Freitas
Leia mais