Açougueiro é preso por esquartejar mulher e jogar corpo no lixo

Homem confessa crime após corpo esquartejado ser encontrado em marmitaria

Marciel Dias dos Santos, de 29 anos, foi preso suspeito de matar, esquartejar e esconder o corpo de uma mulher em diferentes lixeiras de São José do Rio Preto (SP). Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime. As investigações apontam que Santos teria conhecido a vítima em uma praça poucos dias antes e a levado até a residência onde morava.

A polícia afirma que o assassinato ocorreu dentro de uma marmitaria e que o corpo foi desmembrado antes de ser descartado. A perícia encontrou grande quantidade de sangue oculto no imóvel do investigado, além de sinais de que o local teria sido lavado e pintado na tentativa de esconder vestígios do crime. A vítima apresentava perfurações no peito, conforme apontado pelo exame necroscópico.

O corpo foi localizado após um funcionário de uma marmitaria encontrar uma parte da vítima dentro de uma lixeira no bairro Jardim Estoril. Outras partes foram encontradas pela polícia durante as buscas. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.