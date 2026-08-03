SEJUV abre mais 150 vagas para o AprovaJuv nesta terça

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Após a grande procura pelo AprovaJuv, a Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) vai abrir mais 150 vagas para o cursinho preparatório gratuito voltado aos estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições serão disponibilizadas nesta terça-feira (4), por meio do site oficial da Secretaria: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

A nova etapa de inscrições representa uma oportunidade para os jovens que não conseguiram garantir uma vaga nas primeiras chamadas e desejam reforçar a preparação para o Enem e também para os principais vestibulares das universidades de Campo Grande. 

As aulas acontecem todos os sábados, com duas opções de horário. No período da manhã, das 8h às 12h, os encontros são realizados na sede da SEJUV. Já no período da tarde, das 14h às 18h, as aulas ocorrem no auditório do LAC, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

O curso segue até o dia 5 de dezembro, proporcionando uma preparação completa aos participantes, com revisão dos principais conteúdos, resolução de exercícios e estratégias para melhorar o desempenho nas provas. Os interessados devem acessar o portal da SEJUV a partir do Meio dia desta terça-feira (4) e realizar a inscrição enquanto houver vagas disponíveis. As vagas são limitadas. 

Serviço:  

AprovaJuv 

  • Dias: Todo Sábado 
  • Turma matutina: 08h ao 12h – Sejuv 
  • Turma vespertina: 14h as 18h – Auditório do Lac – UFMS 
CATEGORIAS:
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