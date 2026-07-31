PP mantém neutralidade e Tereza Cristina fica fora de chapa de Flávio Bolsonaro

Senadora havia admitido possibilidade de integrar chapa do PL, mas decisão dependia da legenda

Milton
Publicado por Milton
Foto: Geraldo Magela

Partido decide não apoiar candidatura presidencial e vice segue indefinido

O Partido Progressistas (PP) decidiu manter neutralidade nas eleições presidenciais e comunicou a decisão à senadora Tereza Cristina (PP-MS), que acatou a posição da sigla. A parlamentar era cotada para ocupar a vaga de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL), mas a definição dependia do aval partidário.

Tereza Cristina havia confirmado uma conversa com Flávio Bolsonaro sobre a possibilidade de integrar a chapa, porém o PP optou por não realizar convenção nacional nem declarar apoio oficial. Com isso, o nome para vice-presidente na candidatura do PL permanece em aberto.

A decisão do PP segue uma tendência de neutralidade também sinalizada pela federação formada pelo partido com o União Brasil. Lideranças da legenda avaliaram que a posição permite maior liberdade para alianças estaduais durante o período eleitoral.

Flávio Bolsonaro agora busca novas articulações para definir seu companheiro de chapa antes do prazo final para registro das candidaturas. O PL tem até 5 de agosto para anunciar oficialmente o nome do vice-presidente.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Vendas de máquinas agrícolas caem 21,3% no semestre

Milton - 0
Produtores adiam compras à espera do novo Plano Safra As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos agrícolas recuaram 21,3% no primeiro semestre de...
Leia mais

Bunker com 1 tonelada de maconha é descoberto no Itamaracá

Milton - 0
Homem é preso com mais de uma tonelada de maconha em Campo Grande O Batalhão de Choque descobriu um bunker com 1 tonelada de maconha...
Leia mais

Ideia para vender gasolina sem etanol avança no Senado

Milton - 0
Proposta popular sobre gasolina pura será analisada Uma ideia legislativa que propõe autorizar a venda de gasolina sem etanol nos postos de combustíveis brasileiros superou...
Leia mais

Morre o ex-presidente do STF Octavio Gallotti

Milton - 0
Velório será realizado no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, nesta segunda-feira O ex-presidente do STF, Octavio Gallotti, morreu aos 95 anos, conforme informou a Corte...
Leia mais