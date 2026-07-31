Asilo São João Bosco promove nova edição do “Saldão do Bem” com peças por R$ 10 em Campo Grande

Evento beneficente será realizado no dia 8 de agosto e destinará toda a arrecadação para a manutenção dos atendimentos prestados aos idosos acolhidos pela instituição

O Asilo São João Bosco realiza, no dia 8 de agosto (sábado), das 8h às 17h, mais uma edição do Saldão do Bem, ação beneficente que disponibilizará roupas, calçados e acessórios pelo preço único de R$ 10 a peça. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção dos serviços oferecidos aos cerca de 90 idosos atendidos pela instituição, em Campo Grande.

A iniciativa reúne peças recebidas por meio de doações da comunidade e selecionadas para comercialização no bazar beneficente, uma das importantes fontes de recursos do asilo. Os valores arrecadados ajudam a custear despesas com alimentação, medicamentos, fraldas geriátricas, produtos de higiene, limpeza e demais necessidades do atendimento diário aos residentes.

De acordo com a presidente do Asilo São João Bosco, Isislene Gomes Magalhães, a primeira edição do evento teve um resultado que superou as expectativas da instituição. “Ficamos muito felizes com a resposta da população. O primeiro Saldão do Bem foi um sucesso e isso nos motivou a preparar uma nova edição. Desta vez, vamos disponibilizar peças ainda melhores, mantendo um preço acessível para beneficiar quem procura roupas de qualidade sem gastar muito. É uma ação em que todos ganham: quem compra faz um bom negócio e ainda contribui diretamente com os cuidados oferecidos aos nossos idosos”, afirma.

Além de oferecer produtos a preços acessíveis, o Saldão do Bem também busca aproximar a comunidade do Bazar da entidade, que funciona de segunda à sexta, do trabalho desenvolvido pelo Asilo São João Bosco, além de incentivar a participação da população nas ações promovidas pela instituição ao longo do ano.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade social. A entidade oferece moradia, seis refeições diárias, atendimento de cuidadores 24 horas, de equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, além de atividades recreativas, culturais, religiosas e apoio emocional e espiritual. Atualmente, aproximadamente 44% da manutenção da instituição é proveniente de recursos públicos, enquanto os outros 56% dependem da solidariedade da comunidade.

Como ajudar

Doações via Pix: doe@asilosjb.org.br

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas

Destinação de parte do Imposto de Renda

Doação por meio da conta de energia elétrica

Trabalho voluntário e visitas à instituição

Serviço

Saldão do Bem – Asilo São João Bosco

Data: 8 de agosto (sábado)

Horário: das 8h às 17h

Local: Asilo São João Bosco – Campo Grande/MS

Preço único: R$ 10 por peça

Informações: (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626.