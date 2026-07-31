Termo usado na China para mulheres solteiras gera críticas

Governo chinês tenta estimular casamentos diante de crise demográfica

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/TV Globo

Mulheres chinesas desafiam pressão social por casamento

Na China, mulheres solteiras com mais de 27 anos passaram a ser chamadas de “deixadas para trás”, termo criado pelo governo para incentivar o casamento e a formação de famílias. A expressão, porém, tem sido criticada por reforçar uma pressão social sobre mulheres que optam por priorizar carreira, independência e projetos pessoais.

A iniciativa ocorre em meio à preocupação das autoridades com a queda dos casamentos e dos nascimentos no país. Com a população em redução e o envelhecimento acelerado, o governo chinês considera a formação de novas famílias um fator estratégico para manter o crescimento econômico nas próximas décadas.

Pesquisas apontam que grande parte das mulheres chinesas nascidas após 1990 não coloca o casamento como prioridade. Muitas afirmam preferir permanecer solteiras a seguir expectativas familiares, destacando que a independência financeira mudou a forma como enxergam relacionamentos.

Enquanto jovens defendem maior liberdade de escolha, gerações mais antigas continuam incentivando uniões por meio de práticas tradicionais, como mercados de casamento onde pais apresentam informações dos filhos solteiros em busca de pretendentes. O debate reflete o choque entre políticas populacionais e novas formas de vida.

A China também enfrenta consequências da antiga política do filho único e do desequilíbrio entre homens e mulheres em idade de casamento. Especialistas alertam que a redução da população economicamente ativa pode ampliar desafios sociais e econômicos nas próximas décadas.

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