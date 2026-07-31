Navio vietnamita afunda no Mar da China Meridional

Resgate busca sobreviventes após naufrágio com 62 pessoas a bordo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução / CCTV / AFP

Equipes chinesas e vietnamitas mantêm operações para localizar desaparecidos

Um navio vietnamita afundou no Mar da China Meridional e deixou 17 pessoas desaparecidas após entrar em situação de emergência no oceano Pacífico. A embarcação Khoi Nguyen 18 transportava 62 cidadãos vietnamitas e naufragou próximo ao Recife Fiery Cross, uma área de intensa movimentação marítima.

As equipes de resgate conseguiram retirar 45 pessoas da água desde a noite de sábado (25), enquanto dois navios e um helicóptero seguem nas buscas pelos desaparecidos. Autoridades chinesas e vietnamitas participam da operação para localizar possíveis sobreviventes.

O Mar da China Meridional, também chamado de Mar do Sul da China, fica entre o território chinês e países do Sudeste Asiático, como Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei. A região é estratégica para o comércio internacional e concentra antigas disputas territoriais.

O navio registrado no Vietnã tinha quase 70 metros de comprimento e cerca de 999 toneladas de arqueação bruta. O acidente ocorre em uma área próxima às Ilhas Spratly, conjunto de ilhas e recifes disputado por diferentes países da região.

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