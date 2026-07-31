Planeje a rota: vias sofrem interdições no fim da tarde

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Os condutores que trafegam por Campo Grande e pelo Distrito de Anhanduí precisam redobrar a atenção e planejar a volta para casa nesta sexta-feira (31). Duas vias passarão por interdições temporárias no fim da tarde e início da noite para a realização de eventos comunitários e esportivos. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estruturou rotas alternativas para manter a fluidez do tráfego. 

Na capital, o fluxo de veículos será interrompido na Rua República do Líbano, no trecho compreendido entre a Avenida Dinamarca e a Rua Austrália. O bloqueio começa às 17h e a liberação está programada para as 22h, visando a segurança dos participantes de um evento de Fit Dance. Quem costuma passar pelo local deve utilizar a Avenida Marechal Deodoro e a Rua Tenerife como caminhos alternativos. 

Já no Distrito de Anhanduí, a mudança ocorre na Rua Mississipi, na altura do número 1.110, especificamente entre as ruas Barbacena e Meridional. A via ficará fechada das 18h às 20h30 para um evento comunitário. A orientação para os motoristas é adotar as ruas Barbacena e do Lunar como desvios. 

Para preservar a segurança de pedestres e participantes, a recomendação oficial é reduzir a velocidade nas proximidades dos locais interditados e respeitar a sinalização temporária. 

Resumo das Interdições 

Campo Grande 

  • Local: Rua República do Líbano (entre Avenida Dinamarca e Rua Austrália) 
  • Horário: 17h às 22h 
  • Motivo: Evento de Fit Dance 
  • Rotas alternativas: Avenida Marechal Deodoro e Rua Tenerife 

Distrito de Anhanduí 

  • Local: Rua Mississipi, 1110 (entre Rua Barbacena e Rua Meridional) 
  • Horário: 18h às 20h30 
  • Motivo: Evento Comunitário 
  • Rotas alternativas: Rua Barbacena e Rua do Lunar 
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