Planeje a rota: vias sofrem interdições no fim da tarde

Os condutores que trafegam por Campo Grande e pelo Distrito de Anhanduí precisam redobrar a atenção e planejar a volta para casa nesta sexta-feira (31). Duas vias passarão por interdições temporárias no fim da tarde e início da noite para a realização de eventos comunitários e esportivos. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estruturou rotas alternativas para manter a fluidez do tráfego.

Na capital, o fluxo de veículos será interrompido na Rua República do Líbano, no trecho compreendido entre a Avenida Dinamarca e a Rua Austrália. O bloqueio começa às 17h e a liberação está programada para as 22h, visando a segurança dos participantes de um evento de Fit Dance. Quem costuma passar pelo local deve utilizar a Avenida Marechal Deodoro e a Rua Tenerife como caminhos alternativos.

Já no Distrito de Anhanduí, a mudança ocorre na Rua Mississipi, na altura do número 1.110, especificamente entre as ruas Barbacena e Meridional. A via ficará fechada das 18h às 20h30 para um evento comunitário. A orientação para os motoristas é adotar as ruas Barbacena e do Lunar como desvios.

Para preservar a segurança de pedestres e participantes, a recomendação oficial é reduzir a velocidade nas proximidades dos locais interditados e respeitar a sinalização temporária.

Resumo das Interdições

Campo Grande

Local: Rua República do Líbano (entre Avenida Dinamarca e Rua Austrália)

Horário: 17h às 22h

Motivo: Evento de Fit Dance

Rotas alternativas: Avenida Marechal Deodoro e Rua Tenerife

Distrito de Anhanduí