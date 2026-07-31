Campo-grandense morre após ser incendiada e suspeito confessa crime em Mato Grosso

Uma mulher de Campo Grande morreu após ter cerca de 80% do corpo queimado em um incêndio criminoso ocorrido em Canarana, no Mato Grosso. O caso, inicialmente tratado como um possível acidente doméstico, passou a ser investigado como homicídio após a perícia encontrar indícios de que o fogo foi provocado.

O incêndio ocorreu no dia 22 de julho. Segundo a Polícia Civil, a campo-grandense estava no município havia aproximadamente 15 dias e, na noite do crime, teria ingerido bebida alcoólica e se envolvido em um episódio de violência doméstica.

Durante a madrugada, ela foi encontrada gravemente queimada. A vítima recebeu os primeiros atendimentos em Canarana e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para Cuiabá, mas não resistiu e morreu.

Inicialmente, a suspeita era de que a mulher tivesse adormecido com um cigarro aceso, provocando o incêndio nas roupas de cama. A hipótese, porém, foi descartada após análise da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica).

Conforme o delegado Diogo Jobane, a perícia identificou a presença de álcool etílico utilizado para iniciar o fogo, o que mudou a linha de investigação.

A Polícia Civil aprofundou as diligências, identificou o suspeito e conseguiu localizá-lo. Ainda segundo o delegado, o homem confessou ter provocado o incêndio.

A investigação aponta que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica. A polícia destacou que a perícia foi fundamental para esclarecer o caso, já que crimes cometidos dentro do ambiente familiar geralmente acontecem sem testemunhas.

fonte: topmidianews