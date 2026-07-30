Tereza Cristina aceita convite para vice de Flávio Bolsonaro

Senadora muda de posição após pressão de aliados e lideranças do agronegócio

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) informou a aliados, nesta quinta-feira (30), que aceitou o convite para integrar como candidata a vice-presidente a chapa liderada por Flávio Bolsonaro (PL). A decisão representa uma mudança de posição, já que anteriormente a parlamentar pretendia permanecer no Senado e disputar a presidência da Casa em 2027.

Com o sinal positivo, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, iniciou consultas aos diretórios estaduais para avaliar o apoio à composição. Apesar da movimentação, integrantes da cúpula da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, ainda demonstram resistência a uma aliança com o PL, defendendo a neutralidade na disputa presidencial para preservar acordos regionais.

Tereza Cristina é considerada o nome preferido de Valdemar Costa Neto para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro, especialmente pelo prestígio junto ao agronegócio e pela possibilidade de ampliar o apoio da federação. A oficialização da chapa, no entanto, depende da aprovação da Federação União Progressista e da convenção nacional do PP.