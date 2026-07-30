Temporal deixa carro elétrico atolado em rua de Campo Grande

Motorista busca ajuda após veículo ficar preso na lama

Milton
Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Chuva intensa provoca transtornos e alagamentos na Capital

Um carro elétrico ficou atolado na Rua Nair Alves e Castro, no Bairro Perpétuo Socorro, durante o temporal que atingiu Campo Grande nesta quinta-feira (30). Segundo moradores, o motorista deixou o veículo no local para buscar um guincho e tentar retirá-lo posteriormente. Até as 15h, ninguém havia retornado para buscar o automóvel.

A forte chuva, que acumulou mais de 42,8 milímetros, comprometeu as condições de tráfego em diversas vias da Capital, provocando alagamentos, queda de galhos e transtornos à população. Conforme boletim da Energisa, entre 0h e 9h foram registrados 12.678 raios na cidade. O temporal também deixou bairros sem energia elétrica, principalmente nas regiões do Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silvia Regina.

A concessionária informou que equipes trabalham desde a madrugada para remover árvores, reparar estruturas danificadas e restabelecer o fornecimento de energia de forma gradual.

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