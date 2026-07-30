Temporal danifica teto da Maternidade Cândido Mariano

Atendimento foi reorganizado e não houve feridos nem prejuízo aos pacientes

Parte do teto da recepção da Maternidade Cândido Mariano desabou durante o forte temporal que atingiu Campo Grande nesta quinta-feira (30), provocando a interdição da área destinada aos pacientes de convênios e do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). Segundo o diretor-executivo da unidade, Rodrigo Lucchese, cerca de dois metros da estrutura cederam em razão de uma calha entupida, danificando quatro computadores.

No momento do incidente não havia pacientes no local, evitando feridos. O telhado havia passado por reforma nos últimos anos, com investimento de R$ 200 mil. Apesar dos danos materiais, o hospital informou que o atendimento foi rapidamente reorganizado e os pacientes passaram a ser encaminhados para outra recepção.

A direção destacou que o episódio foi provocado pelo volume excepcional de chuva e afirmou que os reparos serão acelerados para restabelecer o funcionamento da área o mais breve possível.