COSTA RICA: Prefeitura antecipa pagamento de julho hoje e reforça valorização dos servidores

Nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026, a Prefeitura de Costa Rica/MS deu início à antecipação do pagamento dos salários referentes ao mês de julho para os 1.478 servidores públicos municipais, além de 134 aposentados e 31 pensionistas. A ação reafirma o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a valorização do funcionalismo público e a manutenção de um calendário financeiro organizado e previsível.



O prefeito delegado Cleverson Alves dos Santos destacou a importância do momento: “Missão dada é missão cumprida. Fizemos o compromisso de pagar em dia os servidores e estamos honrando há 67 meses ininterruptos”, ressaltando a constância na honraria dos pagamentos.



A folha salarial liquida totaliza R$ 4.686.306,40, valor que será injetado diretamente na economia local. Além dos servidores ativos e comissionados, os 165 beneficiários do Serviço Municipal de Previdência Social (RPPS), entre aposentados e pensionistas, receberão R$ 762.247,58.



A antecipação do pagamento não só traz mais tranquilidade aos servidores, como também fortalece a economia da cidade, ampliando a circulação de recursos na economia local e impulsionando setores como comércio e serviços.



O secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo César Gabaron Vargas, explicou que a medida é fruto de equilíbrio fiscal e planejamento financeiro rigoroso: “Antecipar o pagamento dos salários é uma demonstração concreta do compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal e com a valorização dos nossos servidores. Esse resultado é fruto de um trabalho técnico, pautado pelo planejamento, pelo controle das despesas e pela gestão eficiente dos recursos públicos.”



A Prefeitura de Costa Rica reforça, assim, sua política de equilíbrio fiscal, garantindo o cumprimento das obrigações com os servidores, a continuidade dos investimentos públicos e a manutenção dos serviços prestados à população.