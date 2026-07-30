COSTA RICA: Prefeitura antecipa pagamento de julho hoje e reforça valorização dos servidores

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026, a Prefeitura de Costa Rica/MS deu início à antecipação do pagamento dos salários referentes ao mês de julho para os 1.478 servidores públicos municipais, além de 134 aposentados e 31 pensionistas. A ação reafirma o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a valorização do funcionalismo público e a manutenção de um calendário financeiro organizado e previsível.
 
O prefeito delegado Cleverson Alves dos Santos destacou a importância do momento: “Missão dada é missão cumprida. Fizemos o compromisso de pagar em dia os servidores e estamos honrando há 67 meses ininterruptos”, ressaltando a constância na honraria dos pagamentos.
 
A folha salarial liquida totaliza R$ 4.686.306,40, valor que será injetado diretamente na economia local.  Além dos servidores ativos e comissionados, os 165 beneficiários do Serviço Municipal de Previdência Social (RPPS), entre aposentados e pensionistas, receberão R$ 762.247,58.
 
A antecipação do pagamento não só traz mais tranquilidade aos servidores, como também fortalece a economia da cidade, ampliando a circulação de recursos na economia local e impulsionando setores como comércio e serviços.
 
O secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo César Gabaron Vargas, explicou que a medida é fruto de equilíbrio fiscal e planejamento financeiro rigoroso: “Antecipar o pagamento dos salários é uma demonstração concreta do compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal e com a valorização dos nossos servidores. Esse resultado é fruto de um trabalho técnico, pautado pelo planejamento, pelo controle das despesas e pela gestão eficiente dos recursos públicos.”
 
A Prefeitura de Costa Rica reforça, assim, sua política de equilíbrio fiscal, garantindo o cumprimento das obrigações com os servidores, a continuidade dos investimentos públicos e a manutenção dos serviços prestados à população.

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