Hospital do idoso no Nova Lima é tema de audiência pública 

O projeto de implantação do novo Hospital da Pessoa Idosa entra em fase de avaliação popular. Moradores de Campo Grande, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil estão convidados a debater os detalhes e os impactos urbanísticos da unidade de saúde no dia 14 de setembro, às 18h. O encontro será conduzido na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e transmitido ao vivo pela internet.

A reunião colocará em pauta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento. De responsabilidade da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, o hospital foi projetado para operar na Rua Elias Catan, nas proximidades do Hospital São Julião, na região do Bairro Nova Lima.

Participação e transparência

A escuta da comunidade é uma etapa indispensável para equilibrar o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida nos bairros. Durante a audiência, os moradores poderão avaliar os reflexos estruturais e sociais da obra, além de apresentar sugestões referentes ao trânsito, acesso, segurança e infraestrutura no entorno do futuro complexo de saúde.

A iniciativa promove a transparência no processo de licenciamento urbano e coloca a população como agente ativo nas decisões de grande impacto para o município.

Formato híbrido

Para facilitar a presença de todos os interessados, a discussão adotará o formato híbrido. Quem não puder comparecer presencialmente ao auditório da Planurb, localizado no Bairro Glória, conseguirá acompanhar todas as explicações técnicas e interagir em tempo real por meio do canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube.

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