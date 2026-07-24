Marcos Pollon destina R$ 1.69 milhão para investimentos em Sonora

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) destinou R$ 1.699.320 para investimentos no município de Sonora, por meio de emendas parlamentares, contribuindo para fortalecer serviços essenciais e ampliar oportunidades para a população.

Entre as ações contempladas estão investimentos voltados à atenção básica em saúde, considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A Estratégia de Saúde da Família do município recebeu R$ 250 mil, destinados tanto ao custeio quanto a investimentos na estrutura da rede básica, garantindo melhores condições de trabalho para as equipes e ampliando a capacidade de atendimento aos moradores.

O município também foi contemplado com R$ 595 mil destinados ao Fundo Municipal de Saúde, recurso aplicado no custeio da atenção básica e que permite à gestão municipal ampliar serviços, fortalecer programas de prevenção e garantir maior eficiência no atendimento à população.

Marcos Pollon também assegurou R$ 500 mil para a construção de um campo de futebol, investimento viabilizado por meio de transferência especial do Ministério do Esporte. A iniciativa busca ampliar os espaços de prática esportiva, incentivar atividades saudáveis e fortalecer projetos voltados à juventude e à convivência comunitária. Também foram enviados R$ 45 mil para aquisição de equipamentos para clube de tiro em Sonora.

O município também foi contemplado com uma emenda no valor de R$ 309.320 para a aquisição de uma pá carregadeira, equipamento que irá reforçar a estrutura da prefeitura em ações de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais e apoio às atividades desenvolvidas na zona rural.

Os investimentos destinados ao município fazem parte de uma atuação ampla no Estado. Ao longo do mandato, o deputado destinou emendas parlamentares individuais para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, ultrapassando R$ 115 milhões em recursos federais.