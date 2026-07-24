Breaking leva cultura e novas perspectivas a jovens da Unei

A dança foi utilizada como ferramenta de expressão, aprendizado e construção de novas perspectivas para adolescentes da Unidade Educacional de Internação (Unei) Estrela do Amanhã, em Campo Grande. Nos dias 22 e 23 de julho, a Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) promoveu uma oficina de breaking, levando cultura e esporte aos jovens atendidos pela unidade.

A atividade integra o projeto Dança ê, desenvolvido pela Sejuv com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e ao esporte por meio de diferentes modalidades de dança em espaços da Capital.

Durante a oficina, os adolescentes tiveram contato com os fundamentos do breaking, modalidade reconhecida mundialmente como expressão artística e esportiva, além de conhecerem aspectos da cultura hip-hop, como respeito, união e perseverança.

Responsável pela atividade, o professor Cadux destacou o papel da dança no desenvolvimento dos participantes:

” O breaking vai muito além dos movimentos. Ele ensina disciplina, respeito, superação e mostra que cada um pode encontrar uma nova forma de se expressar. Poder compartilhar essa cultura com esses jovens é uma oportunidade de plantar novas possibilidades para o futuro de cada um deles”, afirmou

Além dos movimentos básicos da modalidade, as aulas proporcionaram momentos de integração e trabalho em equipe, incentivando a convivência e a descoberta de novas formas de comunicação por meio da arte.

O breaking, que combina dança, música e elementos da cultura urbana, tem ganhado espaço como prática esportiva e cultural, sendo reconhecido por estimular criatividade, concentração e desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas.

A iniciativa faz parte das ações da Sejuv voltadas à juventude, utilizando atividades culturais e esportivas como instrumentos de participação, aprendizado e inclusão social.