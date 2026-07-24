Governo antecipa salário dos servidores de MS

Servidores recebem pagamento em 1º de agosto

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Estado paga folha antes do prazo legal

O Governo de Mato Grosso do Sul antecipou o pagamento dos salários dos servidores estaduais, que estarão disponíveis para saque no dia 1º de agosto de 2026, um sábado. A remuneração é referente ao período trabalhado em julho e será liberada antes do quinto dia útil do mês, conforme informou a Diretoria Executiva do Sindifiscal-MS.

Pela legislação, o prazo para o pagamento venceria apenas em 6 de agosto. Ao todo, mais de 86 mil servidores ativos e inativos serão beneficiados com a medida. Para garantir que os valores estejam nas contas no primeiro dia de agosto, o Estado realizará o depósito bancário em 31 de julho.

A antecipação reforça o compromisso do governo com a regularidade da folha de pagamento e proporciona maior organização financeira aos servidores no início do mês.

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