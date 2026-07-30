Lula destina 3% das bets ao fortalecimento da Polícia Federal

Lei amplia recursos do Funapol com arrecadação das apostas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ricardo Stuckert

Governo reforça financiamento da PF com receitas das bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira (30) o Projeto de Lei de Conversão nº 8/2026, que destina 3% da arrecadação das apostas esportivas online, conhecidas como bets, ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol). A medida busca fortalecer a estrutura da corporação e ampliar os investimentos no combate ao crime organizado transnacional. Os recursos serão repassados de forma escalonada, com 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.

A nova legislação também autoriza a liberação de até R$ 200 milhões ao fundo ainda neste ano com recursos do Tesouro Nacional. Parte do dinheiro será destinada à assistência à saúde dos servidores da PF e ao pagamento de atividades extraordinárias, benefício que poderá ser estendido à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Penal Federal.

Durante a cerimônia, Lula destacou que a proposta foi elaborada pelos ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Justiça. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a medida deverá beneficiar cerca de 30 mil famílias e reforçar a valorização dos profissionais da segurança pública. Criado em 1997, o Funapol financia infraestrutura, operações e serviços essenciais da Polícia Federal.

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