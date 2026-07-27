Fábio Trad é oficializado candidato ao Governo de MS pelo PT

PT lança Fábio Trad na disputa pelo comando de Mato Grosso do Sul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Fábio Trad assume desafio eleitoral com apoio da Federação Brasil da Esperança

A Federação Brasil da Esperança oficializou neste domingo (26) a candidatura de Fábio Trad (PT) ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. A chapa terá Dona Gilda (PT) como candidata a vice-governadora.

Durante a convenção, também foram confirmados Vander Loubet (PT) e Soraya Thronicke (PSB) como candidatos ao Senado. O PSB declarou apoio à candidatura, apesar de não integrar a federação formada por PT, PV e PCdoB.

Em discurso, Fábio Trad apresentou o lema “A coragem que MS precisa” e destacou propostas para a administração estadual, incluindo a promessa de ampliar a participação feminina nos cargos de primeiro escalão.

O lançamento oficial da chapa representa a presença do grupo político ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul. O ministro Wellington Dias afirmou que Lula deve participar da campanha no Estado.

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