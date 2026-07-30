Caldas Country Festival anuncia Matheus e Kauan, Henry Freitas na edição de 20 anos

O Caldas Country Festival 2026, sexta e última etapa do Circuito Sertanejo, reuniu imprensa, artistas, influenciadores e convidados, no dia 29 de julho, em Goiânia (GO), para anunciar as principais novidades da edição 20 anos do evento, que acontece nos dias 20 e 21 de novembro, em Caldas Novas (GO). A coletiva foi realizada no rooftop do Black Sushi, e contou com apresentação de Marina Fabris e Felipe Paiva, Head de Negócios do Grupo DVT.



Entre os principais anúncios, Matheus & Kauan estarão de volta ao festival para marcar mais um capítulo dessa edição de 20 anos, e, diretamente de Recife (PE), Henry Freitas, desembarca pela primeira vez no festival para conduzir o Trio Elétrico. Os artistas integram a programação que já tem grandes nomes da música sertaneja como Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Zezé Di Camargo e Luciano, Natanzinho Lima e Panda.



“É uma edição que reúne nomes já consagrados, como Matheus & Kauan, Hugo & Guilherme e Gusttavo Lima, que já anunciamos anteriormente, mas que também abre espaço para novidades. Temos o Panda, um artista em plena ascensão, o Natanzinho Lima, que traz o piseiro e o forró de volta ao Caldas pela segunda vez consecutiva, e o Henry, um artista que vem performando muito bem no Nordeste e chega ao festival após uma excelente temporada de São João”, comenta Felipe Paiva.





Durante o encontro, Paiva e a Marina Fabris, apresentaram os resultadosda edição de 2025, destacaram os resultados expressivos em público, com um alcance de 25 mil pessoas por dia de evento, atraindo aproximadamente 400 mil pessoas na cidade, com 30 horas de música em apenas dois dias e mais de R$ 50 milhões de movimentação econômica.





Durante a apresentação, Matheus, da dupla com Kauan, responsáveis pela composição da música tema do festival, foi homenageado por Gui Marconi, vice-presidente do Grupo DVT, e comentou um pouco sobre a história da dupla com o festival. “O Caldas Country foi o pontapé inicial da nossa carreira, abriu as portas do Brasil para nós. Na época, pedimos uma oportunidade de tocar no Caldas e construimos uma música que até hoje faz parte da história do festival”, relembra Matheus.





Com Hugo & Guilherme como protagonistas, também foi exibido o filme oficial da edição 2026, produzido inteiramente com o uso de Inteligência Artificial. A produção explora uma narrativa sensorial e convida o público a vivenciar a intensidade que traduz a essência do Caldas Country Festival. Como forma de homenagem, a dupla também recebeu um quadro exclusivo com um frame do filme que integra a campanha oficial desta edição.





“Começamos nossa carreira em 2016 e, apenas três anos depois, já estávamos no palco do Caldas Country Festival. Voltar ao festival foi muito importante para nós. A recepção e o carinho do público fizeram toda a diferença e tornaram essa experiência ainda mais especial”, comenta a dupla.

Os ingressos para o Caldas Country Festival estão à venda pelo site .

Serviço – Caldas Country Festival 2026

Data: 20 e 21 de novembro

Endereço: Solar de Caldas – Caldas Novas, nº000 – Caldas Novas (GO) – CEP 75690-000

Ingressos pela Total Acesso, em breve

Informações e ingressos pelo site oficial

Sobre o Caldas Country Festival

O Caldas Country Festival é o primeiro festival sertanejo do Brasil e a sexta e última etapa do Circuito Sertanejo. O evento, que acontece em Caldas Novas (GO), reúne, em dois dias, diversos artistas de renome da música brasileira, do sertanejo e de outros estilos musicais de sucesso, com shows para mais de 25 mil pessoas por dia.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa do Grupo DVT – com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.



Sobre o Grupo DVT

O Grupo DVT é um grupo empresarial que gera negócios a partir do entretenimento. Suas empresas oferecem soluções completas na gestão de marcas e eventos, com competências que abrangem desde a criação e produção de eventos até a gestão de dados, marketing de influência, operação de alimentos e bebidas, tecnologia, e ativações de marcas. Com sede em São Paulo, o Grupo DVT é um dos mais completos grupos de entretenimento e negócios do Brasil. Isso porque acredita na conexão entre marcas e públicos a partir da criação de experiências que geram resultados. Para cumprir essa missão, o grupo conta com um portfólio de marcas reconhecidas nacionalmente, como Circuito Sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival, Caldas Country Festival, Ribeirão Rodeo Music, Camarote Bar Brahma e Coala Festival. Fazem parte do Grupo DVT as empresas Diverti, Total Acesso, Cooler DVT, ClanDVT, Coala Music e Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).

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