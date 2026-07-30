Ministério da Agricultura completa 166 anos de história

Pasta criada em 1860 mantém atuação nacional

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) completou 166 anos de criação nesta terça-feira (28). Fundada em 1860 como Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, no Rio de Janeiro, a instituição acompanhou as transformações da administração pública e do agronegócio brasileiro ao longo dos séculos.

Atualmente, o Mapa reúne mais de 6.500 colaboradores e mantém presença em todo o país por meio das Superintendências de Agricultura e Pecuária, unidades de vigilância agropecuária e laboratórios federais de defesa. A estrutura também conta com representações internacionais para ampliar as relações do setor.

Parte da memória da instituição é preservada pela Biblioteca Nacional de Agricultura (Binagri), criada em 1909, que possui um dos maiores acervos especializados em agronegócio da América Latina, com mais de 500 mil exemplares entre livros, documentos e publicações técnicas.

A celebração dos 166 anos do Mapa ocorre na mesma data do Dia do Agricultor, instituído em 1960, reforçando a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.