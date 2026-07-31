Nelsinho Trad destaca R$ 4,8 bilhões e mira novo mandato

Senador apresenta ações no Congresso como principal argumento eleitoral

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou que pretende disputar um novo mandato apresentando como principal trunfo os resultados de sua atuação no Congresso Nacional. O parlamentar destacou um balanço de R$ 4,8 bilhões em recursos destinados aos municípios de Mato Grosso do Sul e ao governo estadual. Segundo o senador, os valores envolvem emendas, investimentos federais e financiamentos articulados durante sua atuação no Senado. Nelsinho afirmou que pretende levar ao eleitorado o trabalho já realizado, em vez de apenas apresentar propostas futuras durante o período eleitoral.

O parlamentar também comentou o cenário político e disse considerar positiva a participação de diferentes candidatos nas eleições de 2026. Na avaliação dele, a decisão final deve caber ao eleitor, que terá diferentes projetos para avaliar durante a disputa. Na área econômica, Nelsinho destacou sua atuação à frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado nas negociações relacionadas às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Ele afirmou que a defesa de setores como carne bovina, celulose e ferro-gusa foi uma das prioridades. O senador ainda defendeu a ampliação de mercados internacionais para reduzir impactos de barreiras comerciais. Ele citou a Rota Bioceânica como uma alternativa estratégica para facilitar o transporte de produtos de Mato Grosso do Sul rumo aos mercados asiáticos.