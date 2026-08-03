Homem fica ferido após briga na Avenida Júlio de Castilho

Suspeito foge após agredir homem e polícia é acionada

Homem é espancado com golpes de madeira na cabeça durante a tarde desta segunda-feira (3), na Avenida Júlio de Castilho, nas proximidades de um supermercado, em Campo Grande.

Segundo as informações iniciais, a vítima teria discutido com um morador de rua, e a situação evoluiu para agressão física. Durante o confronto, o homem foi atingido na cabeça com um pedaço de madeira. Populares conseguiram separar os envolvidos e acionaram equipes do Samu, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana para atender à ocorrência. O suspeito fugiu do local antes da chegada das forças de segurança e, até o momento, não foi localizado.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem. O caso será investigado para esclarecer a motivação da briga e identificar oficialmente os envolvidos.