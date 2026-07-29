Anvisa aprova cinco novas canetas de semaglutida para diabetes

Aprovações fazem parte de estratégia para ampliar oferta de tratamentos no mercado brasileiro

A Anvisa aprovou o registro de cinco novas canetas injetáveis de semaglutida, medicamento utilizado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Os produtos Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema foram autorizados para uso em pacientes adultos com controle inadequado da doença.

Os medicamentos possuem ação semelhante aos agonistas do receptor de GLP-1 e foram registrados por comparação com o Ozempic. A indicação prevê uso complementar à dieta e exercícios, especialmente quando a metformina não pode ser utilizada por intolerância ou contraindicação.

A aprovação integra uma estratégia da Anvisa para ampliar o acesso a medicamentos e reduzir o tempo de análise de novos registros. Desde 2025, a agência prioriza pedidos envolvendo semaglutida e liraglutida, com foco também no abastecimento do mercado nacional.

O crescimento dos pedidos ocorre após o desenvolvimento de versões sintéticas do hormônio GLP-1, que auxilia na produção de insulina e no controle da saciedade. Segundo a Anvisa, a maioria das solicitações de registros de medicamentos injetáveis para diabetes e obesidade envolve produtos sintéticos.