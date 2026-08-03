Caravina reúne lideranças de todo o Estado e mostra força política em convenção

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados e lideranças de diversas regiões de Mato Grosso do Sul lotaram a Convenção Estadual da Federação PSDB/Cidadania, realizada nesta sexta-feira (1º), em Campo Grande. À frente da organização do encontro, o deputado estadual Caravina, presidente estadual do PSDB, comandou o evento que marcou o início oficial da caminhada eleitoral da legenda para 2026.

A convenção reuniu representantes de dezenas de municípios e consolidou a formação das chapas proporcionais da federação, resultado de meses de articulação conduzida por Caravina ao lado das lideranças estaduais e municipais.

Durante o evento, o parlamentar destacou que a construção do projeto foi baseada no diálogo e na participação das bases políticas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

“Construímos esse projeto ouvindo as lideranças e respeitando cada município. O resultado é um grupo forte, unido e preparado para continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Ao longo do encontro, Caravina foi cumprimentado por prefeitos, vereadores e lideranças que reconheceram seu papel na condução das articulações partidárias e na construção da nominata que disputará as eleições de 2026.

Como presidente estadual da sigla, o deputado conduziu a homologação das chapas proporcionais e reforçou o compromisso de manter o diálogo com os municípios durante o processo eleitoral.

“Nosso compromisso continua sendo com as pessoas e com os municípios. Vamos seguir percorrendo Mato Grosso do Sul, ouvindo a população e fortalecendo um projeto construído de forma coletiva.”

A convenção marcou mais um capítulo da trajetória política de Caravina à frente do partido no Estado, consolidando sua atuação como uma das principais lideranças responsáveis pela organização e fortalecimento do grupo para as eleições de 2026.