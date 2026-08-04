Ovelha desafia estatísticas e dá à luz quatro cordeiros em SC

Parto raro chama atenção em criação de ovinos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arquivo pessoal e Divulgação/Zuciane Peres

Produtora atribui resultado à genética, boa nutrição e manejo adequado do rebanho

Uma ovelha da raça Ile de France surpreendeu a proprietária ao dar à luz quatro cordeiros em uma única gestação na localidade de Ponta dos Vieiras, em São Bento do Sul (SC). O parto, considerado raro na ovinocultura, resultou no nascimento de três fêmeas e um macho, contrariando a média da espécie, que normalmente gera um ou dois filhotes por gestação.

A produtora rural Juliane Mayer afirmou que esperava, no máximo, três cordeiros devido ao tamanho da barriga da matriz Luna, de quatro anos, mas foi surpreendida ao encontrar os quatro filhotes saudáveis. A propriedade trabalha com a criação de ovinos há mais de 20 anos e investe na seleção genética da raça, conhecida pela alta fertilidade e aptidão para produção de carne.

Os cordeiros nasceram em 19 de julho e passam bem. Após os primeiros dias alimentados exclusivamente com leite materno, receberam complementação com mamadeira para preservar a saúde da ovelha. Os novos integrantes do rebanho foram batizados de Estrela, Lua, Princesa e Thor, reforçando um episódio incomum que chamou a atenção dos criadores de ovinos.

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