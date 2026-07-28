Rodolfo Nogueira ataca Lula e esquece que BR-267 está sob concessão

Trecho da BR-267 faz parte da concessão da Rota da Celulose e manutenção é responsabilidade da concessionária

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) publicou um vídeo nas redes sociais criticando as condições da BR-267, no trecho entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, e atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade pelos buracos na pista. Durante a gravação, o parlamentar conversa com motoristas que relatam prejuízos após danos causados pelos buracos, como pneus estourados e gastos elevados com reparos.

Em seguida, faz críticas aos gastos do governo federal e relaciona a situação da rodovia à administração da União. Entretanto, o trecho citado integra a concessão da Rota da Celulose, entregue à iniciativa privada em 2026. Com a concessão, a conservação, recuperação e manutenção da rodovia passaram a ser obrigações da concessionária responsável, conforme previsto no contrato e fiscalizado pelo poder concedente.

O lote concedido reúne aproximadamente 870 quilômetros de rodovias federais e estaduais em Mato Grosso do Sul, incluindo o segmento da BR-267 mencionado pelo parlamentar.