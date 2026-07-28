Messi presenteia seleção argentina com erva-mate brasileira

Craque argentino entrega kits de chimarrão personalizados ao elenco

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/@baldoargentinaoficial

Erva-mate brasileira ganha destaque entre jogadores da Argentina

A medalha de prata conquistada pela Argentina na Copa do Mundo não foi o único presente levado pelos jogadores após a final contra a Espanha. Lionel Messi surpreendeu o elenco ao entregar kits personalizados de chimarrão, com garrafa térmica, cuia, bomba metálica e erva-mate.

O presente foi divulgado nas redes sociais por Kelci-Rose Bowers, namorada do zagueiro Marcos Senesi, e destacou uma das tradições culturais mais fortes da Argentina. A erva-mate utilizada no kit é produzida pela empresa brasileira Baldo, localizada no Rio Grande do Sul.

A marca brasileira mantém parceria com a Associação de Futebol Argentino (AFA) desde 2026 e já fazia parte da rotina dos atletas antes do acordo oficial. Durante a Copa do Mundo de 2022, jogadores argentinos já haviam mostrado o consumo da bebida nas redes sociais.

A iniciativa reforça a ligação entre o futebol argentino e o chimarrão, tradição que movimenta milhões de consumidores no país. Dados do Instituto Nacional de la Yerba Mate apontam que o consumo argentino de erva-mate ultrapassa 270 milhões de quilos por ano.

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