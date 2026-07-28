Semu conclui formação de mestres de cerimônia

A qualificação profissional voltada ao mercado de eventos ganhou um novo capítulo com a conclusão do curso Cerimonial – Módulo III: Formação de Mestre de Cerimônia, promovido pela Secretaria Executiva da Mulher (Semu). A capacitação encerra o ciclo de formação em cerimonial e eventos da Escola de Capacitação para Mulheres (Escap), oferecendo às participantes conhecimentos técnicos para atuar na condução de cerimônias e solenidades.

Durante o curso, as alunas aperfeiçoaram técnicas de oratória, dicção, modulação da voz, uso correto do microfone, além de conhecimentos sobre protocolo, cerimonial, elaboração de roteiros e condução de eventos. A formação também abordou estratégias para lidar com situações inesperadas durante cerimônias e fortalecer a comunicação diante do público.

Para a secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, a iniciativa amplia as oportunidades de desenvolvimento profissional.

“Cada curso oferecido pela Semu é uma porta que se abre para novas oportunidades. A formação de mestre de cerimônia desenvolve habilidades que fazem diferença em diversas áreas profissionais, fortalece a autoconfiança e amplia as possibilidades de atuação das mulheres. Nosso compromisso é oferecer capacitações de qualidade, acessíveis e capazes de transformar conhecimento em oportunidade.”

A mestre de cerimônias Roseane Nantes participa das capacitações da Semu há cerca de um ano e meio e destaca a importância da atualização constante.

“Já tenho uma empresa há dez anos, mas sempre digo que a gente nunca pode parar de aprender. Sempre existe algo novo para conhecer. Quando surge uma oportunidade como essa, precisamos aproveitar. Já fiz vários cursos aqui na Semu e todos agregaram muito à minha caminhada profissional.”

A busca pelo aperfeiçoamento também motivou Francielle da Silva Mendes, que já atuava no segmento de eventos empresariais.

“Eu queria me qualificar ainda mais. Além do aprendizado, aqui a gente faz networking, conhece outras profissionais, troca experiências e até divulga o próprio trabalho. Foi uma surpresa muito positiva. Só agregou à minha carreira e eu recomendo.”

Segundo a mentora da Escola de Capacitação para Mulheres da Semu (Escap), Helaine Bitencourt, a formação foi estruturada em três etapas.

“O curso é composto por três etapas: assessores e staffs, cerimonialistas e, agora, mestres de cerimônia. Neste módulo, as participantes aprendem comunicação verbal e não verbal, postura, relacionamento interpessoal, gestão das emoções ao falar em público e toda a preparação necessária para conduzir eventos com segurança. É uma formação bastante valorizada no mercado e que a Semu oferece gratuitamente, com a mesma qualidade de cursos que normalmente têm alto custo.”

Além do aperfeiçoamento da comunicação e da postura profissional, a formação amplia as possibilidades de atuação das participantes em eventos corporativos, acadêmicos, institucionais e solenes, fortalecendo a qualificação para o mercado de trabalho.