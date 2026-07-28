Jovem agride e ameaça matar a tia em Dourados

Caso foi registrado na Depac e será analisado pelo Poder Judiciário

Um jovem de 23 anos foi denunciado por agredir e ameaçar de morte a própria tia, de 26 anos, durante uma discussão ocorrida na noite de segunda-feira (27), no Jardim Itália, em Dourados. Segundo o boletim de ocorrência, o desentendimento começou quando a mulher questionou o sobrinho por usar uma camiseta que seria dela. Irritado, ele passou a ofendê-la com palavrões, fez ameaças e afirmou saber onde a vítima morava e trabalhava.

Durante a confusão, o suspeito empurrou a tia e uma testemunha, fazendo com que a mulher caísse no chão. Após deixar o imóvel, ele continuou enviando mensagens consideradas ameaçadoras. A vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso foi enquadrado como vias de fato no contexto de violência doméstica e ameaça contra mulher, sendo investigado pela Polícia Civil. O pedido de proteção será analisado pelo Poder Judiciário.