Obras de drenagem e asfalto chegam ao Los Angeles

Nesta quinta-feira (23), às 8h30, a Prefeitura de Campo Grande assina a ordem de serviço que autoriza o início das obras de drenagem e pavimentação do bairro. A cerimônia será realizada na Rua Antônio Carlos Novais Marquês, nº 559.

Com investimento de R$ 16,1 milhões, as intervenções serão executadas em duas etapas e contemplam 4,24 quilômetros de drenagem e pavimentação, beneficiando oito vias da região.

“O asfalto transforma a realidade dos bairros. Ele leva mais segurança, melhora a mobilidade e representa mais dignidade para milhares de famílias”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Logo após a assinatura da ordem de serviço, terão início as obras da segunda etapa, que contemplam 1,33 quilômetro de drenagem e pavimentação nas ruas Francisco Espinosa, Antônio Prado, Dom Fernandes Sardinha, Coronel Moreira Cezar, Izolino Alves Pereira e Lauro Muller. Nesta fase, o investimento será de R$ 10.177.000,00.

A primeira etapa, que está em fase final de licitação, contará com investimento de R$ 6.015.590,58 para a execução de 2,93 quilômetros de drenagem e pavimentação nas ruas Antônio Prado, Ciro Azevedo, Coronel Moreira Cezar, Doutor Fauze Saueia e Izolino Alves Pereira.

Morador do Jardim Los Angeles há quase seis décadas, o pedreiro Wilson José Depinho acompanhou toda a transformação do bairro desde os primeiros anos de ocupação. Para ele, a chegada do asfalto representa a realização de um sonho antigo.

“É um sonho de 60 anos”, resume. Segundo Wilson, a pavimentação vai muito além da melhoria das ruas. “Vai melhorar muita coisa em termos de lazer, em termos de estrutura. O asfalto muda muita coisa. Em termos de comércio, em termos de pessoas quererem colocar um salão, um comércio. Vai trazer mais benefício. É um progresso que realmente vai perpetuar na nossa região do Los Angeles.”

Wilson José Depinho, morador do bairro Los Angeles, concede entrevista em rua de terra

O morador também lembra dos transtornos enfrentados ao longo dos anos, principalmente nos períodos de chuva e de estiagem. “Vai acabar poeira e barro. Eu cansava de ir para a igreja daqui e ali e tinha que colocar uma sacolinha no pé para chegar lá e tirar. Agora vai melhorar.”

As obras integram o programa Vira CG Infraestrutura, que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos destinados à drenagem, pavimentação, recapeamento e requalificação da malha cicloviária de Campo Grande.

O Jardim Los Angeles faz parte da Região Urbana do Anhanduizinho, onde estão previstos R$ 78,2 milhões em investimentos para a execução de 27,5 quilômetros de drenagem e pavimentação em 41 ruas distribuídas em oito bairros.

Serviço ao cidadão