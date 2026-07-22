Federação Renovação Solidária convoca convenção eleitoral para definir candidaturas em MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONVENÇÃO ELEITORAL 2026 FEDERAÇÃO RENOVACÃO SOLIDÁRIA (Composta pelos partidos: PRD e SOLIDARIEDADE)
O Presidente da Comissão Executiva Estadual da FEDERAÇÃO RENOVACÃO SOLIDÁRIA em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em conformidade com a Resolução TSE nº 23.670/2021, convoca os convencionais, representantes e filiados dos partidos integrantes para a Convenção Eleitoral a ser realizada:
- DATA: 05 de agosto de 2026
- LOCAL: Rua Piauí n° 149, bairro Itanhangá, Campo Grande -MS
- INICIO: 13:00h
- TÉRMINO: 17:00h
ORDEM DO DIA:
- Participação no Pleito Majoritário: Deliberação sobre o lançamento de candidatura aos cargos de Governador(a), Vice-Governador(a) e Senador(a); formação de Coligação com outras agremiações/federações; ou opção pela neutralidade;
- Candidaturas Proporcionais: Escolha de candidatos(as) da Federação aos cargos de Deputado(a) Federal e Deputado(a) Estadual/Distrital, observando a distribuição de vagas entre os partidos integrantes;
- Identificação Eleitoral: Sorteio dos números dos candidatos e definição dos nomes de urna dentro da cota de cada partido;
- Diretrizes de Financiamento e Cotas: Definição de critérios para o cumprimento das cotas de gênero (mínimo de 30% na lista global da Federação) e raça, bem como delegação à Executiva da Federação para a distribuição dos recursos do FEFC e Fundo Partidário;
- Limites de Gastos: Ciência dos tetos fixados pelo TSE para o pleito de 2026;
- Delegação de Poderes: Autorização à Comissão Executiva da Federação para celebrar/alterar coligações majoritárias, preencher vagas remanescentes, realizar substituições e decidir sobre omissões;
- Outros Assuntos: Temas gerais de interesse da Federação para as Eleições 2026.
Campo Grande- MS, 21 de julho de 2026.
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
Presidente da Federação Renovação Solidária – MS