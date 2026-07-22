Federação Renovação Solidária convoca convenção eleitoral para definir candidaturas em MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONVENÇÃO ELEITORAL 2026 FEDERAÇÃO RENOVACÃO SOLIDÁRIA (Composta pelos partidos: PRD e SOLIDARIEDADE)



O Presidente da Comissão Executiva Estadual da FEDERAÇÃO RENOVACÃO SOLIDÁRIA em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em conformidade com a Resolução TSE nº 23.670/2021, convoca os convencionais, representantes e filiados dos partidos integrantes para a Convenção Eleitoral a ser realizada:

DATA: 05 de agosto de 2026

LOCAL: Rua Piauí n° 149, bairro Itanhangá, Campo Grande -MS

INICIO: 13:00h

TÉRMINO: 17:00h

ORDEM DO DIA: