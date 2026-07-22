Coophavila II recebeu mais uma edição do Emprega CG

A manhã desta quarta-feira (22) foi de oportunidades para moradores da região do Coophavila II com mais uma edição itinerante do Emprega CG, programa da Fundação Social do Trabalho (Funsat). A ação foi realizada das 8h às 12h, na Associação de Moradores do Coophavila II (AMOC II), reunindo sete empresas e oferecendo 100 vagas de emprego, além da possibilidade de entrevistas imediatas com recrutadores.

A iniciativa atendeu a uma solicitação das lideranças do bairro e integra o calendário de ações externas da Diretoria de Vagas e Emprego da Funsat. Criado em 2024, o programa já contabiliza mais de 150 edições e ultrapassa 6 mil atendimentos e avaliações de candidatos, aproximando as oportunidades de trabalho da população.

Entre os participantes estava Rafael Cruz, de 36 anos, morador do Jardim Parati. Em busca de recolocação profissional, ele soube da ação pelas redes sociais e foi aprovado na primeira etapa do processo seletivo da empresa Caminhos da Celulose.

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“Foi uma boa entrevista, a vaga parece ser interessante e agora resta ir bem também nas próximas etapas. Estou há pouco tempo procurando emprego e é importante ter oportunidades como essa, com a Funsat mais perto de casa”, afirmou.

Representando a Caminhos da Celulose, a assistente de Recursos Humanos Vittorya Cristina Mendes destacou a importância da parceria entre a empresa e a Funsat para ampliar o acesso aos candidatos.

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“A principal vaga que trouxemos é para inspetor de tráfego, que exige experiência e CNH compatível com a função. Mas também temos outras oportunidades que não possuem esse requisito. Participar do Emprega CG facilita o contato com candidatos e contribui para o processo de recrutamento”, explicou.

Além da Caminhos da Celulose, participaram da ação as empresas Brilhar Serviços Terceirizados, Grupo Mais Farmácias, Sam’s Club, Grupo Pereira, Tahto e JBS. As vagas oferecidas contemplaram diferentes áreas de atuação, com salários entre um e três salários mínimos, além de benefícios, conforme a função e a empresa contratante.

A moradora do Portal do Caiobá, Ana Paula Barbosa, de 49 anos, descobriu a ação por acaso, ao passar em frente à associação de moradores.

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“Meu esposo viu a movimentação e resolvemos entrar para saber das oportunidades. Estou procurando uma empresa que ofereça possibilidade de crescimento profissional, como a JBS. Também aproveitei para atualizar meu cadastro na Funsat”, contou.

Além do encaminhamento para vagas, a equipe da Fundação realizou atualização cadastral dos trabalhadores, ampliando o acesso às oportunidades disponibilizadas diariamente pela agência.

Acompanhe as próximas ações

Quem deseja participar das próximas edições do Emprega CG, feirões de emprego ou ações itinerantes pode acompanhar a programação pelos canais oficiais da Funsat nas redes sociais. No Instagram, o perfil é @funsat.cg, e, no Facebook, a página oficial é Funsat Campo Grande MS.