Mara Caseiro solicita operação tapa-buracos na MS-160 entre Tacuru e Sete Quedas

A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao governador do Estado, Eduardo Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente interino da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Gil Márcio Franco, solicitando, em caráter emergencial, a realização de operação tapa-buracos na Rodovia MS-160, no trecho entre os municípios de Tacuru e Sete Quedas.

A solicitação atende reivindicações de moradores da região, produtores rurais, transportadores e demais usuários da rodovia, que têm relatado as más condições do pavimento e os riscos enfrentados diariamente no trajeto.

Segundo Mara Caseiro, o trecho apresenta desgaste acentuado, com buracos e outras irregularidades que comprometem a trafegabilidade, aumentam o risco de acidentes e geram prejuízos aos motoristas.

“A recuperação emergencial desse trecho é uma medida necessária para garantir mais segurança a quem utiliza a rodovia diariamente. Estamos falando de uma via fundamental para a mobilidade da população e para o desenvolvimento da região”, destacou a parlamentar.

A MS-160 é um importante corredor de ligação entre os municípios, sendo utilizada diariamente para o transporte escolar, o deslocamento de moradores, o acesso às propriedades rurais e o escoamento da produção agropecuária. A deterioração do pavimento, além de colocar em risco a segurança dos usuários, eleva os custos de manutenção dos veículos e dificulta a circulação de pessoas e mercadorias.

Na indicação, a deputada ressalta que a operação tapa-buracos deve ser realizada em caráter emergencial para restabelecer condições mínimas de trafegabilidade até que sejam executadas obras estruturais de maior porte na rodovia.

“Nosso compromisso é levar as demandas da população ao Governo do Estado e buscar soluções que garantam segurança, qualidade de vida e melhores condições de infraestrutura para todos os sul-mato-grossenses”, afirmou Mara Caseiro.