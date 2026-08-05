Incêndio em subestação interrompe energia em Aquidauana e Anastácio

Moradores ficam sem energia após incêndio em subestação

Um incêndio em uma subestação de energia elétrica localizada em Anastácio, a 145 quilômetros de Campo Grande, deixou moradores de Aquidauana e Anastácio sem energia na manhã desta quarta-feira (5). O fogo atingiu a estrutura e provocou a interrupção do serviço para parte dos consumidores das duas cidades.

A Energisa informou que equipes técnicas foram acionadas imediatamente após a ocorrência e atuam nos reparos necessários para normalizar o fornecimento. A concessionária destacou que a prioridade é restabelecer a energia para todos os clientes afetados no menor tempo possível.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pela empresa. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre a dimensão dos danos provocados pelo fogo na subestação.

A Energisa orienta os consumidores a acompanharem os canais oficiais da concessionária para novas atualizações sobre o retorno do serviço e a conclusão dos trabalhos de manutenção.