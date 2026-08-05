Incêndio em subestação interrompe energia em Aquidauana e Anastácio

Fogo em unidade elétrica mobiliza equipes da Energisa em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Aquidauana News

Moradores ficam sem energia após incêndio em subestação

Um incêndio em uma subestação de energia elétrica localizada em Anastácio, a 145 quilômetros de Campo Grande, deixou moradores de Aquidauana e Anastácio sem energia na manhã desta quarta-feira (5). O fogo atingiu a estrutura e provocou a interrupção do serviço para parte dos consumidores das duas cidades.

A Energisa informou que equipes técnicas foram acionadas imediatamente após a ocorrência e atuam nos reparos necessários para normalizar o fornecimento. A concessionária destacou que a prioridade é restabelecer a energia para todos os clientes afetados no menor tempo possível.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pela empresa. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre a dimensão dos danos provocados pelo fogo na subestação.

A Energisa orienta os consumidores a acompanharem os canais oficiais da concessionária para novas atualizações sobre o retorno do serviço e a conclusão dos trabalhos de manutenção.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Homem agride esposa após proposta de ménage ser rejeitada

Milton - 0
Negativa de ménage termina em violência doméstica e prisão Uma jovem de 19 anos foi agredida pelo marido, de 29 anos, após recusar uma proposta...
Leia mais

Nikolas Ferreira é condenado a pagar R$ 20 mil ao PT

Milton - 0
Justiça determina indenização por publicação contra partido O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi condenado pela Justiça de Brasília a indenizar o Partido dos Trabalhadores...
Leia mais

Deputado estadual Antonio Vaz oficializa candidatura ao terceiro mandato em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Antonio Vaz oficializou sua candidatura à reeleição e disputará o terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul....
Leia mais

Pantanal se despede de Seu Vicente, guardião da cultura Guató

Milton - 0
Líder indígena que preservava tradições pantaneiras morre aos 81 anos Vicente Manoel da Silva, conhecido como Seu Vicente, morreu nesta terça-feira (4), aos 81 anos,...
Leia mais