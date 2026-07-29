Mora em área de risco? Confira o mapa da raiva em MS

Vacinação do rebanho e cuidados com morcegos são essenciais nas áreas de risco

A Iagro reforçou o alerta sobre a raiva em Mato Grosso do Sul e disponibilizou um mapa que identifica os municípios conforme o nível de risco da doença. A medida ganhou destaque após o registro de uma moradora de Paraíso das Águas mordida duas vezes por um morcego-vampiro em área rural. Embora o animal capturado tenha testado negativo para o vírus, a agência orienta que moradores e produtores rurais mantenham atenção redobrada.

No mapa, áreas verdes não possuem histórico da doença, enquanto as azuis estão próximas de regiões com registros. Já as áreas em laranja apresentam risco elevado em determinados períodos, exigindo vacinação preventiva dos rebanhos. Os municípios destacados em vermelho são classificados com risco permanente, onde a imunização anual dos animais é obrigatória.

A Iagro também recomenda evitar contato com morcegos e comunicar imediatamente qualquer ocorrência suspeita às autoridades sanitárias para prevenir novos casos.

Confira o mapa completo da Iagro e veja o nível de risco do seu município