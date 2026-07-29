Kauan celebra o nascimento de Aurora, sua quarta filha com Sarah Biancolini

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Kauan e Sarah - Créditos: @stefflima / Aurora - acervo pessoal

O cantor sertanejo Kauan, da dupla com Matheus, e a influenciadora Sarah Biancolini anunciaram o nascimento de Aurora, quarta filha do casal. A bebê veio ao mundo às 22h39 de domingo, 26 de julho, por meio de uma cesariana realizada no Winnie Palmer Hospital, da rede Orlando Health, em Orlando, nos Estados Unidos.

Inicialmente, o nascimento estava previsto para o dia 5 de agosto. No entanto, Sarah entrou em trabalho de parto entre o sábado e o domingo, antecipando a chegada da pequena. Aurora nasceu com 2,700 kg e 47 centímetros, cercada pelo carinho da família.

Aurora passa a integrar a família ao lado dos irmãos Sophia, Bernardo e Arthur. Juntos há 13 anos e casados desde 2018, Kauan e Sarah compartilharam a notícia da quarta gestação em fevereiro deste ano. Na mesma ocasião, também revelaram o nome escolhido para a bebê.

A chegada de Aurora movimentou a agenda de Kauan. No domingo (26), a dupla Matheus & Kauan precisou cancelar um show no Brasil para que o cantor embarcasse às pressas rumo aos Estados Unidos.

“Eu estava de férias com eles e estava tudo programado. Voltei ao Brasil para cumprir os compromissos e realizar os shows, mas ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. Em um momento tão importante como esse, eu não poderia deixar de dar todo o apoio à minha família”, afirmou Kauan.

A notícia foi celebrada por familiares, amigos e fãs, marcando um novo capítulo na história da família, que agora comemora a chegada de Aurora.

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