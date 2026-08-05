Desvio de caixa na pista causa acidente fatal em MS

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente registrado na região de fronteira

Carolina Godoy do Carmo, de 43 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde de terça-feira (4), na rodovia que liga Ponta Porã ao distrito de Antônio João, em Mato Grosso do Sul. Ela estava em um veículo que capotou após uma tentativa de desvio.

O motorista tentou evitar uma caixa que havia caído da carroceria de um caminhão que seguia pela estrada. Durante a manobra, o chofer perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro capotou. Carolina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Outros dois ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde receberam atendimento médico. Equipes de resgate, segurança pública e perícia estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. O trecho precisou ser sinalizado durante o trabalho das equipes.

A Polícia Civil de Ponta Porã abriu investigação para esclarecer a dinâmica do acidente e apurar as circunstâncias envolvendo a queda da carga na pista e o capotamento do automóvel.